Charlize Theron abre su corazón y revela por qué no ha participado en las películas de Marvel Studios

Foto: Web

La guapa actriz ha encarnado a más de una poderosa mujer a lo largo de su trayectoria

ADN 40 -

Charlize Theron es una de las celebridades más guapas, talentosas y multifacéticas en el gremio hollywoodense, cualidades que cautivaron a los directores más aclamados de la industria del cine.

La actriz, de 44 años, participó en más de una cinta que marcó su vida profesional: El Escándalo, Mad Max, Ni En Tus Sueños, Atómica, entre otras; sin embargo, algunos admiradores se preguntan por su ausencia en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En una entrevista para el podcast The Big Ticket, la estrella de cine reveló por qué no ha participado en Marvel Studios:

"No sé, no me llaman. Estoy pavimentando mi propio camino. Estoy creando mis propias oportunidades".

El MCU se caracteriza por contar con las actrices y actores más prestigiados de la industria cinematográfica, entre ellos, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Brie Larson, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson.

Sin embargo, Charlize Theron no pierde la esperanza de hacer un grandioso debut dentro de las películas de superhéroes más famosas de todos los tiempos. Varios de sus seguidores comentaron que debería interpretar a una villana, pues su poderosa personalidad es ideal para encarnar a cualquier antagonista.

Por ahora, la guapa actriz estadounidense se mantiene ocupada promocionando su reciente película, La Vieja Guardia, donde interpreta a una guerrera inmortal que tiene poderes sobrehumanos.

Dicho personaje se une a la lista de poderosas mujeres que ha interpretado Charlize, pues dio vida a una chica que afronta las sombras del pasado como la muerte de sus padres.