Chappelle condena muerte de Floyd en especial de Netflix

Foto: Web

El especial fue estrenado el jueves y se puede ver gratis en el canal de comedia de Netflix en YouTube

AP -

Nueva York.- Un indignado y emotivo Dave Chappelle habló sobre el asesinato de George Floyd en un especial sorpresa de Netflix diciendo que Estados Unidos está siendo castigado por su maltrato a los hombres negros.

"No quiero ponerme serio pero debemos decir algo", dijo Chappelle, quien agregó que el país está atravesando por la "furia de dios" por una serie de ataques de la policía contra hombres negros.

El especial fue estrenado el jueves y se puede ver gratis en el canal de comedia de Netflix en YouTube. Se grabó en un show en un pabellón al aire libre en Yellow Springs, Ohio, con cerca de 100 asistentes el 6 de junio.

Floyd falleció el 25 de mayo después de que un policía de Minneapolis lo sometiera con su rodilla sobre la nuca por más de ocho minutos, incluso después de que le suplicara por aíre y dejara de moverse, todo lo cual fue grabado en video. Chappelle tituló su especial "8:46" en referencia al tiempo que el policía estuvo sobre el esposado Floyd.

También fue la hora a la que nació Chappelle el 24 de agosto de 1973. "No me puedo sacar ese número de mi cabeza porque es la hora a la que nací en mi acta de nacimiento", dijo.

"Cuando vi ese video, entendí que ese hombre sabía que iba a morir", dijo el comediante. "No puedo decirles, como hombre, ver a otro hombre pasar por algo así, lo que te hace sentir".

Chappelle agregó que había estado callado hasta ahora por un motivo: "Díganme: ¿quieren ver a una celebridad ahora?", preguntó. "No, las calles son las que están hablando por sí mismas, no me necesitan ahora".

Chappelle también abordó las muertes violentas de hombres negros como Eric Garner, Trayvon Martin, Michael Brown y Philando Castile. "Uno tras otro", dijo el comediante quien también fustigó a la Asociación Nacional del Rifle y honró la memoria de Kobe Bryant.

Terminó señalando que su bisabuelo — que fue esclavo — fue parte de una delegación afroestadounidense a la que se le pidió ir a la Casa Blanca tras un linchamiento durante la presidencia de Woodrow Wilson.

"Estas cosas no son viejas, estas cosas no pasaron hace mucho tiempo, es hoy", dijo Chappelle. "Estas calles hablarán por sí mismas ya sea que yo esté vivo o muerto, confío en ustedes".