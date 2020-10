Chantal Andere da positivo a coronavirus; tiene mínimos síntomas

En un video publicado en sus redes sociales, Chantal Andere se mostró tranquila al dar a conocer la noticia

| 17/10/2020 | ionicons-v5-c 07:42 | Patricia Hernández Agüero |

Estados Unidos.- De una forma tranquila y serena, la actriz mexicana, Chantal Andere dio a conocer a sus seguidores que dio positivo a la prueba del Covid-19.

La actriz que participa en un reality show de la cadena estadounidense Univisión llamado "Tú cara me suena", dio la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales.

Sentada frente a una cámara y visiblemente tranquila, la actriz detalló que a pesar de cumplir con las medidas sanitarias para evitar esta enfermedad, dio positivo a Covod-19, pero afortunadamente son mínimos los síntomas que padece.

"Como saben estoy en un proyecto increíble que se llama 'Tu cara me suena US', en Univisión, un reality show que ha sido increíble. Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID-19, como varios de mis compañeros,desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, sólo una tos casi imperceptible, afortunadamente", dijo la actriz en el video.

Por su parte, la Cadena Univisión decidió suspender la producción de "Tu cara me suena", ya que además de Chantal, otras personas dieron positivo a Covid-19, para preservar primero la salud de todos los compañeros.

"Univision ha tomado la decisión de suspender y poner en pausa la producción y emisión de Tu Cara Me Suena poniendo primero la salud de todos los compañeros. Continuamos monitoreando activamente la situación en curso y siguiendo los consejos y dirección de funcionarios federales y estatales, y de las agencias de salud", dijo la empresa en un comunicado.