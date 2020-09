Acusa conductora a Chabelo de acoso sexual

Alexandra Beffer, conductora y exactriz, dijo que sufrió de acoso sexual por parte del famoso presentador Xavier López "Chabelo"

| 22/09/2020 | ionicons-v5-c 11:23 | Luz Camacho |

MÉXICO.- El famoso presentador Xavier López "Chabelo" se encuentra en medio de la polémica luego de que la conductora y exactriz, Alexandra Beffer, lo acusara de acoso sexual.

La también productora de 50 años, quien estrenará en dos semanas su programa: Anecdotario de una ciega en su canal de YouTube, aseguró que el desagradable encuentro ocurrió durante un casting cuando iba a retomar su carrera en la televisión, después de "Las Solteras del 2".

Fue en 1995 cuando Beffer cuando se presentó con Chabelo para el casting que estaba haciendo del programa "La Cuchufleta", donde la actriz estaba segura que tendría un lugar en la producción, pues tenía años de experiencia. Explicó que acudió a la audición con su esposo e hijo de tres años, quienes la esperaban en la sala de visitas.

"Cuando me tocó pasar con Chabelo, le dije que tenía mucha experiencia, que podía hacer cualquier personaje y que quería participar en su programa; pero me sorprendió lo que pasó. Yo estaba en el escritorio mostrándole las fotos y en ese momento me tomó la mano y me hizo propuestas grotescas. No podía creer lo que me estaba pasando", relató.

La conductora aseguró que Chabelo le dijo directamente que tenía que tener relaciones sexuales con él a cambio de obtener el trabajo.

"Me preguntó: ´¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?´, y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ´De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire´".

Tras la insinuación, cuenta que ella le quitó la mano de encima y que ahí estaba su currículum a lo que él contestó que eso no servía de nada. Además le dijo que afuera se encontraba su esposo a lo que Chabelo contestó con sarcasmo: "¿Y quién se lo va a decir?, ¿cómo se va a enterar?, ¿se lo vas a decir tú?, porque yo no".

Beffer explicó que tras negarse a su proposición salió de la audición y lloró de indignación, en ese momento no le contó a su marido lo que había pasado porque temía se desencadenara un gran problema, pero tiempo después de lo reveló.

Sobre si tiene miedo a la reacción del conductor, Alexandra responde: "No. Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara".

Menciona que lo cuenta hasta hora porque "aunque vivimos en un mundo machista, donde el hombre es infiel y no pasa nada, pero una mujer lo hace y es una mujer de las cuatro letras; creo que son otros tiempos porque las mujeres estamos peleando por derechos".