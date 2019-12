Notimex -

Tras haber recibido el reconocimiento Orgullo de mi Ciudad, que otorga la comunidad LGBTTTI, Celia Lora rechaza ser homofóbica, como se comentó hace algún tiempo.

La hija del cantante Alex Lora compartió a los medios que ella jamás se ha expresado o ha tenido alguna acción homofóbica, como para que se le catalogue de esta forma.

"Yo siempre he respetado a la comunidad y a quienes forman parte de ella. Quienes me conocen saben mi manera de proceder en cuanto al tema, yo siempre he sido respetuosa, al igual que mi familia", apuntó la playmate, al compartir que sus mejores amigos forman parte de la comunidad gay.

"Los gay son más confiables y la verdad es que los prefiero más, que a una mujer", dijo Celia, quien en el terreno profesional ahora trabaja con una plataforma de streaming que se verá en todo el mundo.

Compartió que desde hace unos días fue lanzado este sitio en el que podrán encontrar fotografías, videos e incluso podrán recibir felicitaciones o hasta platicar con ella, "es algo más personal", todo por una suscripción mensual.

"Estoy contenta con este nuevo sitio que traerá algunas sorpresas para el próximo año", dijo Lora, quien ya ha subido algunas fotografías muy sensuales para celebrar estas fiestas decembrinas.