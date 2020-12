Catherine O'Hara recrea la famosa escena en la que se da cuenta que 'Kevin no está'

La actriz desconcertó a algunos de los internautas pues la reconocían de otros papeles en diversas cintas pero no hacían relación con la saga de 'Home Alone'

| 01/12/2020 | ionicons-v5-c 13:48 | Francisco Trejo |

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Catherine O'Hara, recreó una de sus escenas más memorables de Solo en casa cuando su personaje se dio cuenta de que olvidó a su hijo en un viaje familiar.

La actriz, de 66 años, interpretó a Kate, la madre de Kevin McCallister, en las dos primeras películas de Home Alone junto a Macaulay Culkin en 1990 y 1992.

El video de Catherine sorprendió a muchos usuarios de las redes sociales que no se dieron cuenta de que la estrella de Schitt's Creek era la misma actriz de las queridas películas familiares.

En un divertido video de TikTok, Catherine recreó el momento en Home Alone 2: Lost in New York cuando Kate mira directamente a la cámara y grita "¡Kevin!" antes de que se desmaye al darse cuenta de que ha vuelto a dejar a su hijo solo.

La primera película siguió a Kevin (Culkin) cuando su familia lo dejó solo en casa, quien lo olvidó durante un viaje de Navidad a París y tuvo que defenderse de dos ladrones que irrumpieron en su casa.

En la secuela, Kevin se separa accidentalmente de su familia después de tomar el vuelo de avión equivocado y la mayoría luchan contra los mismos criminales una vez más.

El hilarante clip de Catherine, que ha sido visto millones de veces, provocó una fuerte reacción de los fanáticos que no se dieron cuenta de que había protagonizado Solo en casa.