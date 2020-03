Cardi B se emociona por que Laura Bozzo sabe quien es

Por: Redacción Web

Ante las múltiples críticas que recibió Cardi B por haberse dedicado a ser bailarina exótica, la conductora de TV Laura Bozzo, salió en su defensa , hecho que causó gran sorpresa en la rapera estadounidense.

Fue a por medio de su cuenta oficial de Twitter, que la cantante originaria de Nueva York, expresó su beneplácito ante el comentario que emitió en su favor la famosa peruana.

"No puedo creer que la señorita Laura me conozca. ¡Qué pase el desgraciado!"

El inusual mensaje de Cardi B ya tiene más de 50 mil me gusta y una infinidad de comentarios de apoyo por parte de sus aficionados.

"Eso de que el pasado condene a las personas, yo creo que no. Me refiero a todas las cosas que se dicen de Cardi B. Que si fue teibolera, que no es ejemplo. Oigan, para ser teibolera hay que ser artista", sentenció Laura Bozzo.