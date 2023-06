Captan a Luis Miguel dando autógrafos en el aeropuerto

This browser does not support the video element.

Luis Miguel, quien regresará a los escenarios en agosto con una serie de conciertos, sorprendió al dejarse ver en un aeropuerto y mostrarse muy cercano a sus fieles seguidores, quienes no desaprovechando la oportunidad y le pidieron autógrafos al 'Sol' e incluso algunos grabaron el encuentro casual con el intérprete de 'La Bikina'.

Según informes, esta sorpresiva aparición de Micky, aparentemente ocurrió en un aeropuerto de España, donde Luis Miguel ha sido visto últimamente junto a Paloma Cuevas, con quien se le relaciona sentimentalmente.

La actitud de Luis Miguel con sus fans sorprendió, ya que cabe recordar que normalmente se mantiene distante del contacto con sus seguidores, quienes pese a esto lo han apoyado a lo largo de su carrera.

A través de TikTok, una cuenta dedicada a 'El Sol', a quien Aracely Arámbula habría llamado 'cucaracho', se le puede ver al intérprete de “La incondicional” vestido traje negro, lentes oscuros, con su típica y gran sonrisa, ateniendo a sus fans amablemente.

Luis Miguel era escoltado por varios hombres, pero eso no impidió que el cantante pudiera disfrutar de un breve e inesperado encuentro con sus fans.

Las reacciones de los internautas ante la actitud de Luis Miguel no se hizo esperar y elogiaron su amabilidad.

'¡Ay no! Me moriría en el acto. Qué suerte tienen', 'Es al único que se lo pediría', 'Lindo, hermoso, precioso', 'Yo quedaría paralizada si tuviera esa oportunidad', 'Me daría un 'patatús', me llevarían a la clínica y él me enviaría flores', 'Siempre bello, elegante, hermoso. Que alegría verlo en vivo', 'Qué detallezo... todo un caballero educado', son algunos de los comentarios.