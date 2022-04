Captan a Jada Pinkett riéndose de golpe de Will Smith

A través de redes sociales se hizo viral el video de Jada Pinkett Smith riéndose tras la agresión de su esposo a Chris Rock en los Oscar

Por: Luz Camacho

marzo, 31, 2022 18:34

La cachetada de Will Smith a Chris Rock el pasado fin de semana en los Oscar sigue dando de qué hablar, ahora se hizo viral un video donde se le vio a Jada Pinkett Smith riéndose después de la agresión.

El clip, que fue grabado por un miembro de la audiencia de los Oscar sentado detrás de Will y su esposa, fue compartido en TikTok y acumula más de 350 mil visitas.

Aunque no se ve su rostro, la mujer de 50 años pareció reírse inmediatamente después de que ocurriera la cachetada, cuando Chris dijo en estado de shock: "¡Vaya, Will Smith me acaba de dar una paliza!".

La estrella de Red Table Talk miró rápidamente a su esposo mientras gritaba: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

Según se ve, los ojos de Jada se mantuvieron fijos en Chris mientras Will repetía su orden aún más fuerte.

Luego, Jada pareció reírse entre dientes nuevamente cuando Chris dijo mientras estaba estupefacto: "La mejor noche en la historia de la televisión".