Camilo manda indirecta a Luisito Comunica tras criticar su relación con Evaluna

Fue mediante sus historias de Instagram que el youtuber lanzó una serie de críticas provocando la furia de los seguidores del cantante y por su puesto, Camilo respondió

Redacción Web -

El matrimonio entre Evaluna y Camilo se ha estado en el ojo público tras varios memes realizados por usuarios ya que afirman el colombiano es demasiado cursi.

Sumado esto, la pareja colaboró para realizar el tema ´Favorito´, el cual forma parte del nuevo álbum de Camilo, ´Por Primera Vez´.

La romántica melodia ha sido de agrado para sus seguidores, sin embargo, fue Luisito Comunica quien pasó a pensar a los internautas de su significado.

Pues el influencer alegó que el tema esta basando en una historia de amor conformista.

" La escuché bien y a mi parecer es el carnal diciéndole a la chica tengo cosas mejores y me estoy conformando, el brother le dice a la chica literal he comido en los mejores lugares, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas súper modelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso, pero me conformo", comentó.

Ante su declaración, Camilo subió un video a sus redes sociales en donde parece ser una indirecta al mexicano, en el cual sugiere no tomarse personal las ofensas.

" Que no importa que tanto ustedes señalen la Luna hay gente que les va a mirar el dedo y eso está, no hay que tomárselo personal", expresó.