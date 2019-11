Caeli relata que famoso youtuber la intentó drogar y abusar de ella

Por: Redacción









La youtuber mexicana Patricia Caeli Santaolalla López, relató en un video en su canal cuando la intentaron drogar para abusar de ella.

La influencer dio detalles del desafortunado momento que vivió en su estancia en otro país. Los 30 minutos que vivió su peor pesadilla mientras participaba en una grabación de una serie.

Con lágrimas en los ojos, platicó cuando una persona adulteró su bebida con una sustancia, momento en que tuvo miedo por su integridad.

"Me iba a quedar dos semanas. Me tocó grabar mi primera escena. Estaba muy contenta. Se viene el fin de semana y mis amigos... mis amigos... entendamos que eran mis amigos. Uno me dijo que si salíamos de fiesta. Yo les tenía la confianza", dijo la youtuber.

"Todo iba bien hasta que... a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto... Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé", dijo.

"Supe que algo me estaban dando. Les dije que los caché. Ellos lo negaron. Yo quería guardar la botella para probar que me estaban poniendo algo en la bebida. Ellos estaban preocupados", contó.

La joven nunca dijo el nombre del presunto agresor, pero aseguró que se trata de un youtuber con muchas influencias, y que ha estado involucrado por otros altercados similares.

Después de que le video donde Caeli contó lo que le pasó, se volviera viral, internautas apuntan a Yao Cabrera como el responsable.

El video en Youtube titulado 'Que no te pase a ti...', ya cuenta con más de un millón de reproducciones.