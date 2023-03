Buscan cancelar a Gloria Trevi; firman petición contra ella

Gloria Trevi se encuentra en medio de la polémica porque en las últimas horas se hizo tendencia en redes sociales debido a que lanzaron una petición en Change.org para impedir que se presente en el Auditorio Nacional o cualquier otro escenario.

De acuerdo a Josefina Saldaña, quien publicó la petición, argumenta que la regiomontana se sigue aprovechando de su fama para seguir burlándose de sus víctimas, mujeres que fueron abusadas por su ex mánager, Sergio Andrade.

Y recordó que la cantante actualmente está enfrentando nuevas acusaciones en EUA por corrupción de menores. Además de que en México emprendió una demanda contra el presentador Chumel Torres por daños.

'Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos', se lee en el primer párrafo de la petición que suma hasta el momento más de 8,300 firmas.