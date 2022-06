BTS: J-Hope lanzará su primer álbum en solitario en julio

El rapero reveló el primer adelanto de su álbum en solitario "Jack in the box"

Por: Redacción INFO7

junio, 26, 2022 08:34

El rapero y bailarín Jung Ho-seok, más conocido por su nombre artístico J-Hope, lanzará su primer álbum en solitario en julio, según informó este domingo su agencia.



Big Hit Entertainment, la agencia detrás de la banda surcoreana BTS y de la carrera individual de sus miembros, dijo hoy que el nuevo disco en solitario de J-Hope verá la luz el 15 de julio, mientras que un primer single del rapero estará ya disponible el día 1.

Bajo el nombre "Jack in the box", el disco de J-Hope será el primero en publicarse después de que la conocida banda masculina anunciara que aunque no dejarán de lado a la banda se estarán centrando en sus carreras individuales.

El 25 de junio, J-Hope dio a las Army (fans de BTS) un primer adelanto de su próximo álbum en solitario.

Cabe recordar que el pasado 14 de junio medios de comunicación habían informado que BTS se separaba temporalmente tras nueve años de carrera conjunta, sin embargo, Namjoon, lpider del grupo surcoreano declarón en un comunicado en la red social Weverse que la banda no se separará pese a haber anunciado en un video en directo que los miembros estaban "agotados"y que iban a trabajar en sus carreras en solitario.

Asimismo aclaró que sus declaraciones previas fueron malentendidas y no significaban que el grupo tendría un cese de actividad.

Por otra parte, Jungkook, otro miembro de la banda, aclaró: "Dijimos que nos vamos a dedicar a actividades individuales, pero nunca dijimos que dejaríamos de trabajar como BTS", confirmando así el comunicado emitido por la empresa que los representa, Hybe, quien dijo que "BTS no se están tomando un descanso. Sus integrantes se van estar centrando más en sus proyectos personales".

Recientemente, BTS publicó "Proof", su primera antología, compuesta por 48 cortes repartidos en tres discos que recorren la carrera del grupo, y que incluye además tres nuevos sencillos.

J-Hope ya había lanzado un mixtape en solitario en 2018, "Hope World", que llegó al puesto 38 de la lista Billboard 200 en Estados Unidos. Por el momento, se desconoce cuál será el siguiente paso para el resto de los miembros de la boyband, RM, Jimin, V, Suga, Jin y Jungkook.

(Con información de EFE)

