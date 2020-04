BTS baila reggaetón al ritmo latino de "Con Calma" de Daddy Yankee

Tres de los integrantes de la banda de K-Pop más popular del momento lo dan todo al ritmo de Daddy Yankee

Por: Redacción Web

A pesar de haber tenido que cancelar gran parte de la gira de su disco de aniversario 'Map of the soul: 7' debido al coronavirus, los chicos de BTS no pierden el tiempo y están más activos que nunca en sus redes sociales.

En plena cuarentena han logrado convertirse en los protagonistas de las redes sociales gracias a un video en el que, precisamente, se alejan mucho del estilo que les caracteriza, el K-Pop.

La banda surcoreana está siendo tendencia en internet gracias a un video en el que se ve a tres de sus componentes dándolo todo al ritmo de Daddy Yankee.

Se trata de Jimin, Yoongi y Seokjin, quienes bailaron al ritmo de "Con Calma", del popular cantante reggaetonero.

Los artistas realizaron una suerte de coreo en la que no faltó el perreo, los brazos en alto y las risas.