Bronco sorprende con show afuera de la Arena Monterrey

Bronco sigue en el gusto del público, demostrando ser los número uno generación tras generación

Por: Italia Herrera

septiembre, 04, 2022 07:00

Bronco se presenta en la Arena Monterrey y sorprende con show afuera del recinto

El grupo Bronco complació a los regiomontanos el sábado por la noche ante la presencia de 12 mil asistentes con su Tour Se Soltaron Los Caballos.

La noche del sábado, se soltaron los caballos, el baile y los éxitos románticos. Lupe Esparza, José Adán Esparza, René Esparza, Javier Cantú y Arsenio Guajardo por primera vez se presentaron en la Arena Monterrey.

La agrupación cumplió todas las expectativas del público, cantando al rededor de más de 48 canciones por más de 4 horas.

El concierto inició a las 9:48 pm con la canción Adoro. "Monterrey esas manos arriba " fueron las primeras palabras que expresó la agrupación a sus fanáticos.

Libres tontos fue la segunda canción que Lupe Esparza cantó, seguido de Aunque no me quieras.

Los éxitos de la noche fueron Quiéreme cómo te quiero, Corazón Bandido, Nunca voy a olvidarte, Si te vuelves a enamorar, 3 heridas y más.

Arturo Rodríguez, líder de Los Guardianes del Amor,

apareció en el escenario con su acordeón para cantar Estoy a punto.

Y Bronco sorprendió a su colega Arturo Rodríguez, entregándole una placa de YouTube por superar los 100, 000 mil suscriptores, posteriormente cantaron El perro, el gato y yo.

El escenario tenía 6 pantallas gigantes, luces robóticas de colores y al rededor de 6 bailarines quienes ambientaban con sus bailes, las canciones más movidas. Las vestimentas del grupo eran pantalones negros, sacos azul marino con tiras blancas, sombreros y botas blancas.

"Es un sueño cumplido, hace más de 10 años soñábamos con estar en un escenario de esta magnitud" dijo René Esparza.

Los Barón de Apodaca, cantaron "Y Por Esa Calle Vive" junto a Bronco. Otra gran sorpresa de la noche fue el segundo escenario que se encontraba al extremo.

A las 12:37 am inició el Mariachi cantando Que no me olvide junto a Lupe Esparza. La última invitada de la noche fue Belinda Treviño de Bely y Beto quien cantó "Los Castigados" con la agrupación.

Se acabó o el concierto y cuando todo indicaba que terminaba, las personas que salían caminando del recinto para dirigirse a sus coches, fueron sorprendidas por el grupo Bronco. Afuera de la Arena Monterrey se encontraba un escenario acústico y la agrupación cantó más de 4 éxitos como Pilar de cantina, 3 heridas y Bailando Jalo. Como parte del show se encontraban unas enormes figuras de caballos color blanco.

Una vez más, Bronco sigue en el gusto del público, a través de los años demostrando ser los número uno generación tras generación.

