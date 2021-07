Brizuela y Benny Ibarra lanzan "(Que todo va a estar) OK"

La amistad de ambos artistas, Laureano Brizuela y Benny Ibarra se afianzó y ahora unieron sus talentos en un tema de alegría y fortaleza

Por: EFE

julio, 17, 2021 17:30

Una amistad de muchos años, mutua admiración y una cercanía geográfica llevaron al cantante argentino Laureano Brizuela y al mexicano Benny Ibarra a hacer un himno de esperanza con el tema "(Que todo va a estar) OK".

Pese a la diferencia de edades, la amistad de ambos artistas se afianzó y ahora unieron sus talentos en un tema de alegría y fortaleza.

"Es nuestra obligación seguir dando cosas y no parar nunca. Esta canción vino a unir estas voluntades y, más allá de que la canción cae como un abrazo en un momento tan delicado, es una canción que tiene una intención a futuro", asegura Brizuela, quien describe el tema como "atemporal".

El tema es una versión en español elaborada por el cantante argentino de "It's Gonna Be Okay" original de la banda estadounidense The Piano Guys.

"Logramos el objetivo, dignificamos la versión original, es un desafío para el productor y compositor porque tomar la obra de alguien y no hacerla con la dignidad con la que se hizo antes en términos sonoros de ejecución e interpretación es como un crimen", explica.

Ibarra califica esta canción como un himno que sobrepasa las emociones y ambos coinciden en que, aunque las adversidades actuales enmarcan la importancia de la canción, es un tema que podrá acompañar a sus seguidores en cualquier otro problema futuro.

¿Qué les enseñó la pandemia?

Ambos se muestran sensibles ante la situación de la pandemia y esperan que sea cada vez menos el tiempo que transcurra para que termine.

Ambos aseguran que han encontrado en la música un alivio que ninguna otra cosa les ha dado.

"En la música encuentro mucha paz, hacer música y tener esa bendita misión en la vida es algo que nos da paz y nos da ese momento de entender que vinimos para algo más", explica Ibarra.

Uno de los aprendizajes que marcaron más al cantante durante este tiempo fue la certeza de que la felicidad depende de uno mismo.

"Mi felicidad no depende de nadie, no le puedo colgar ese peso a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis fans, ni a Laureano, si no estás feliz contigo mismo y con lo que tienes. Esta pandemia nos obligó a limpiar el espejito y vernos más profundo", asegura.