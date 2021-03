Bob Esponja: ¿Cuáles y por qué fueron censurados dos de sus episodios?

Nickelodeon ha decidido retira dos episodios de Bob Esponja por contenido 'inapropiado' y relacionado con la cuarentena

| 29/03/2021 | ionicons-v5-c 16:39 | Luz Camacho |

MÉXICO.- Bob Esponja se ha convertido en la última caricatura en ser víctima de la censura, ya que dos episodios de la serie infantil han sido retirados por contenido 'inapropiado' y relacionado con la cuarentena, respectivamente.

A partir del 27 de marzo, sus propios creadores decidieron eliminar de la plataforma de streaming Paramount Plus y Amazon Prime los capítulos: "Crustáceo Maduro" y "Cuarentena en el Crustáceo Cascarudo".

Según un portavoz de Nickelodeon que habló con el portal IGN, "'Crustáceo Maduro' ha estado fuera de rotación desde 2018, luego de una revisión de estándares en la que determinamos que algunos elementos de la historia no eran apropiados para niños". Cuando se le cuestionó qué elemento específico de la historia "no era apropiado para niños", el portavoz no ofreció "comentarios".

Sin embargo, se ha asumido que el elemento de la historia en cuestión fue la 'redada de bragas' del episodio, en la que Bob Esponja, Patrick y el Sr. Cangrejo se embarcaron en una redada de bragas para ayudar al Sr. Cangrejo a salir de su crisis de la mediana edad. Solo para que el trío descubriera que habían asaltado accidentalmente el cajón de la ropa interior de la madre del Sr. Cangrejo.

te puede interesar ¿Qué? Eleazar Gómez tenía privilegios en prisión, aquí te contamos cuáles eran

El otro episodio se trata de "Cuarentena en el Crustáceo Cascarudo", el vocero explicó que este episodio "se centra en una historia de virus, por lo que hemos decidido no emitirlo debido a las sensibilidades que rodean la pandemia mundial del mundo real".

En el episodio que es de 2019, después de descubrir un supuesto brote viral de "Clam Flu" en el Krusty Krab, un inspector de salud pone en cuarentena al personal y a los clientes en el lado del restaurante.

A medida que pasa el tiempo, los que están en cuarentena comienzan a volverse paranoicos y desconfiados, y finalmente se vuelven contra cualquiera que crean que tiene gripe y los encierran en el congelador del restaurante.

Al final del episodio, se descubre que aunque el brote de Clam Flu fue una falsa alarma, los clientes se han enfermado como resultado de sus tiempos en el congelador, lo que ha llevado a todo el restaurante a estar en una "¡ultra mega cuarentena!"

te puede interesar Primer tráiler de 'The Suicide Squad', conoce todos los detalles

¿Qué opinas de la eliminación de Nickelodeon de estos dos episodios de Bob Esponja?