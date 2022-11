Blink 182 y Billie Eilish encabezan Pa'l Norte 2023

Billie Eilish, Blink 182, The Killers, Wisin & Yandel, 5 second of summer, Julieta Venegas, Miranda! y Carin León estarán en Tecate Pa’l Norte 2023

Por: Italia Herrera

Noviembre 03, 2022, 13:10

Los organizadores de Tecate Pa’l Norte revelaron este jueves 3 de noviembre el lineup de la edición que se llevará a cabo el 31 de marzo, 1 y 2 de abril en 2023, en Monterrey.



Blink 182, Billie Eilish y The Killers encabezan la lista de artistas que estarán en el festival de música.



The 1975, 5 Seconds of Summer, Café Tacvba, Clarín León, Duki, Franz Ferdinand, Panteón Rococó, Sebastian Yatra, Wisin&Yandel, Austin Tv, Los Bunkers, Los Cafres, Carla Morrison, Dayglow, Fred Again, Girl Talk, Honey Dijon, Jose Madero, Julieta Venegas, Junior H, Kase.O Jazz, Leon Larregui, Loco dice, L’perátrice, Manuel Turizo, Moderat, Modest Mouse, Nach, Pierce The Veil, Robin Schulz, Ryan Castro, Steve Aoki, Tokimonsta, Trueno, Wallows, Willow, son otros de los que participarán en el evento.



En un transmisión en vivo, el Tigre peluche reveló que Steve Aoki vendrá a la edición número 11. Aczino, Amémé, Airbag, Allison, Los Amigos Invisibles, Astronomía Interior, Bacilos, Dharius, Lasso, Miranda!, Motel, Nanpa Básico,Nikki Clan, Plastilina Mosh, Sky Rompiendo, Virlan Garcia, Jose Madero, Ximena Sariñana, entre otros.



Billie Eilish será la primera vez que vendrá a la Sultana del Norte, Wisin y Yandel habían anunciado su retiro en este año, el dj Steve Aoki regresará a la ciudad, Nikki Clan se presentará con los 2000 pop tour y José Madero realizó una entrevista por medio de TikTok y expresó su emoción.





Este 2023 se realizará la edición número 11 del tan esperado Festival que se ha posicionado como uno de los mejores de todo Latinoamérica. En el 2022 asistieron más de 125 artistas del género rock, pop y reggaetón.