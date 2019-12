Blink 182 lanza tema y video de "Not another christmas song"

Notimex -

La banda californiana Blink 182 lanzó Not Another Christmas Song, que fue definida en redes sociales como una canción anti-navideña, pero que suma 80 mil reproducciones en una plataforma.

"¿Por qué no podemos divorciarnos en navidad? Porque simplemente no es lo mismo", menciona la canción de la banda que surgió en la década de 1990, etapa en la que se convirtieron en pioneros del género pop punk.

Horas después del lanzamiento de Not Another Christmas Song, la banda compartió a través de su cuenta oficial de Twitter: "A veces obtienes lo que tienes, pero no es lo que querías en absoluto. Esta ´No es otra canción de Navidad´ ¡Felices fiestas, bastardos!", el mensaje fue acompañado del vínculo para escuchar la canción en diversas plataformas.

La banda también dio a conocer el video oficial del tema, una producción en la que aparecen muñecos que dan la impresión de haber sido elaborados con plastilina y felpa, mismos que tienen movimiento gracias a la animación por fotograma.

Los usuarios de redes sociales compararon el nuevo tema de Blink 182 con I Won´t Be Home for Christmas, el cual lanzaron en 2001 y que a la letra menciona: "Oh Dios, cuánto odio a esos ayudantes de Santa".

La agrupación estrenó su nuevo material discográfico titulado Nine el 20 de septiembre pasado, el cual destacó por una colaboración con el rapero estadounidense XXX Tentation, quien falleció en junio de 2018.