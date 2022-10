Blink-182 anuncia fechas en México; dos serán en Monterrey

La popular banda estadounidense de pop punk, Blink-182, se convirtió en tendencia al anuncia gira mundial, con el regreso de su fundador, Tom DeLonge

Por: Luz Camacho

octubre, 11, 2022 12:07

Tras casi 20 años de espera, Blink-182 regresará a nuestro país como parte de su gira mundial que celebra que su fundador Tom DeLonge está de vuelta en la agrupación.

A través de sus redes sociales, la mítica banda de pop punk estadounidense anunció este martes 11 de octubre las fechas de esta gira de reunión, donde están incluidas la Ciudad de México, Monterrey y Tijuana, donde los fans podrán corear éxitos como "All the Small Things", "Adam´s Song", "What's My Age Again?" y más.

La gira de Blink-182 arrancará en 2023 en México, el primer concierto lo darán en Tijuana, en el festival Imperial GNP el próximo 11 de marzo, después viajarán a Sudamérica, para presentarse en Perú, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Colombia. Posteriormente regresarán al país azteca para ofrecer tres fechas: el 28 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y en Monterrey estarán el 1 y 2 de abril (el lugar está pendiente de confirmar).

Previo a este anuncio se dio a conocer que la preventa para los boletos de la capital se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, lo que provocó emoción entre los fans.

Cabe mencionar que las fotos y publicaciones de Blink-182 en Instagram desaparecieron, lo que genera expectativa de una próxima revelación. Por su parte, Tom DeLonge oficializó su regreso a la agrupación californiana añadiendo en su perfil que es miembro de Blink-18, además de formar parte de Angels y Airwaves.

Sumado a eso, anunciaron que el próximo viernes, por primera vez en más de 10 años, lanzarán en las plataformas el próximo viernes 14 de octubre una canción llamada "Enging", la cual forma parte de un nuevo disco del cual no hay muchos detalles.

La última vez que la mítica banda de pop punk se presentó en México fue en 2004, cuando promocionaron su sexto disco de estudio titulado Blink-182 (2003), cuando estaban en pleno auge.

Blink-182 tendrá una intensa carga de trabajo con esta gira mundial que arranca en 2023 y que se prevé finalice en febrero de 2024, en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda.

