Billie Eilish se cae en Coachella y así reaccionó

Créditos: Twitter @golldwingg y @oliviacabello17

'Estaba oscuro... Me tropecé con la maldita cosa de incendios', dijo la cantante al público antes de cantar 'Getting Older'

Por: Luz Camacho

abril, 25, 2022 10:03

Comentarios

Billie Eilish tuvo una caída desafortunada en el escenario durante su actuación en Coachella 2022.

Después de que cantara 'Getting Older', Eilish explicó como había ocurrido su caída: "Chicos, de verdad que me puse un madr*zo. En serio. Estaba muy oscuro. ¿Ven ese cuadrado? ¿Esa pin*** cosa? Me tropecé y caí sobre mi cara".

El publicó luego coreó "pin*** cuadrado" y la Eilish no pudo evitar reírse y unirse al cántico.

La ganadora del Oscar cerró su actuación con su canción "Happier Than Ever".