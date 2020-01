Billie Eilish interpretará el soundtrack para nueva cinta de James Bond

Por: Redacción Web

Billie Eilish con tan solo 18 años de edad, esta a cargo del ´soundtrack´ para la 25ta entrega de ´Bond 25: No Time to Die´.

El tema fue escrito en colaboración con su hermano Finneas con quien también creo su álbum debut ´ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ´.

Aún no hay detalles sobre el nombre o algún avance de la canción, pero lo que ya es un hecho es que el filme llegará este 10 de abril.

"Se siente loco ser parte de esto en todo sentido. Poder crear el tema principal de una película que es parte de una serie tan legendaria es un honor enorme", dijo Eilish en un comunicado emitido el martes. "James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que haya existido. Todavía estoy en shock", declaró la cantante ante la nueva experiencia a la que se avecina.

