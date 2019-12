Billie Eilish cambia de look y enamora con su nueva transformación

Por: Redacción





Billie Eilish se ha caracterizado por su singular apariencia en donde su ropa holgada y sus tintes coloridos la han convertido en una artista muy única y extravagante.

Sin embargo, sin previo aviso la cantante de 17 años lanzó su más reciente producción musical ´Xanny´, dirigida por ella misma, en donde su aspecto rudo desaparece para traer a una Billie muy minimalista.

En el video se puede observar a la estadounidense con cabello castaño mientras quemaduras de cigarros comienzan a aparecer en su rostro.

El tema forma parte de su primer disco de estudio, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", el cual según Spotify ha sido el álbum más escuchado en la plataforma superando a Post Malone, Ariana Grande, Ed Sheeran y Shawn Mendes.