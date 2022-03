Billie, Beyoncé y Sebastián Yatra cantarán en los Oscar

Foto: Especial

Los premios de la Academia han anunciado a los artistas musicales para los nominados de este año a mejor canción original

Por: Noé González

marzo, 22, 2022 22:08

Los premios Oscar han anunciado los artistas musicales para los nominados de este año a la mejor canción original, que incluirán a Beyoncé, Billie Eilish, Finneas, Reba McEntire y Sebastián Yatra.

Se interpretarán cuatro de las cinco canciones, mientras que el nominado Van Morrison, quien escribió y cantó "Down to Joy" de "Belfast", fue invitado pero no asistirá a la ceremonia debido a la agenda de su gira. Como resultado, la canción no se interpretará en la transmisión.

La votación final para la 94ª edición de los Oscar finalizó esta tarde, y la carrera de la canción original es una de las más competitivas de la noche.

Las canciones nominadas y los compositores acreditados este año son: "Be Alive" de "King Richard" (música y letra de Dixson y Beyoncé Knowles-Carter), "Dos Origuitas" de "Encanto" (música y letra de Lin-Manuel Miranda) , "Down to Joy" de "Belfast" (música y letra de Van Morrison), "No Time to Die" de "No Time to Die" (musical y letra de Billie Eilish y Finneas O'Connell) y "Somehow You Do " de "Four Good Days" (música y letra de Diane Warren).

