Bill Cosby se enfrenta a nuevo juicio de agresión sexual

Cosby tiene otro caso pendiente en Nueva Jersey, donde otra actriz lo acusa de abuso sexual

Por: Redacción INFO7

junio, 02, 2022 07:00

Un tribunal de Los Ángeles inició un nuevo juicio contra el cómico Bill Cosby, acusado de agredir sexualmente a una joven de 16 años, Judy Huth, en la Mansión Playboy en 1974.

Se trata de uno de los últimos casos por presuntos delitos sexuales que enfrenta a Cosby, de 84 años, quien ingresó en prisión en 2018 y fue liberado el año pasado después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil anterior en el que indemnizó a la víctima.

En la primera jornada del juicio que se está celebrando en California, el abogado de Huth, Nathan Goldberg, dijo que Cosby aprovechó espacios que resultaron seguros a la joven, como un parque público y una sala de juegos, para ganar su confianza.

Según el relato de la acusación, el cómico conoció a la joven mientras hacía deporte con una amiga durante el rodaje de "Let's Do It Again" y, posteriormente, invitó a ambas a una sala de juegos de la Mansión Playboy.

Cuando Huth, ahora de 64 años, se quedó sola y volvió del baño, encontró a Cosby tumbado en la cama, momento en el que pidió que se acercara y se abalanzó contra ella.

Durante la vista oral intervino como testigo la amiga que acudió a la Mansión con Huth, Donna Samuelson, quien afirmó que, tras volver a encontrarse con Huth, esta pidió salir inmediatamente.

"Me dijo que Bill Cosby había intentado tener sexo con ella", explicó Samuelson.

En el juicio, que se celebra por un demanda interpuesta en 2014, no se espera la aparición de Cosby, quien el verano pasado se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense que concede a cualquier individuo el derecho a no testificar si sus palabras pueden ser usadas para perjudicarlo, es decir, para incriminarse de un delito.

Además del proceso abierto en California, Cosby tiene otro caso pendiente en Nueva Jersey, donde otra actriz lo acusa de abuso sexual.

