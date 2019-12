Beyoncé revela que tuvo varios abortos involuntarios

Notimex -

La cantante estadounidense Beyoncé confesó que sufrió varios abortos involuntarios que le permitieron adquirir fortaleza y preocuparse por ella antes de ser la mamá de alguien más.

La también modelo indicó que esas pérdidas también la ayudaron a evaluar sus prioridades, pues comenzó a buscar un significado más profundo.

"Cuando la vida me enseñó lecciones que no sabía que necesitaba, el éxito me parece diferente ahora, aprendí que el dolor ya era un regalo", dijo.

"Esos abortos me enseñaron que tenía que cuidar de mí antes de ser la madre de otra persona, luego tuve a Blue y la búsqueda de mi propósito se hizo más profunda. He muerto y he renacido en mi relación conmigo misma y esa búsqueda de mi verdadero yo se hizo más fuerte", indicó en declaraciones a Elle.

Beyoncé señaló que luego de esos momentos, ahora su verdadera victoria "es crear arte y un legado que vivirá mucho más allá de mí y eso es gratificante.

"Me aseguro de estar presente para mis hijos. Dejar a Blue en el colegio, llevar a Rumi y Sir a sus actividades, tener tiempo para salir con mi esposo y cenar con mi familia, mientras dirijo una empresa puede ser un desafío", puntualizó.