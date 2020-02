Ben Affleck comparte a detalle recaídas en el alcoholismo y su divorcio

Notimex -

El actor estadounidense Ben Affleck compartió cómo fue la etapa en la que recayó en el alcoholismo, mismo que detonó uno de los eventos de los que más se arrepiente en la vida, el fin de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner.

Durante una entrevista a The New York Times, Affleck, quien protagonizó el filme Triple Frontera, explicó que durante su alcoholismo, trató de sentirse mejor comiendo y bebiendo, incluso comprando de manera compulsiva, situación que terminó por empeorar su vida.

"Luego lo haces más para que esa molestia desaparezca. Entonces comienza el verdadero dolor. Se convierte en un círculo vicioso que no puedes romper. Eso es al menos lo que me pasó a mí", compartió el actor, quien ahora prepara su regreso a la industria con títulos como The Way Back.

"Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015 y 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó más problemas matrimoniales", destacó Ben, quien luego de 10 años de matrimonio se separó de la actriz Jennifer Garner, con la que procreó a sus tres hijos.

"El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio", compartió el actor, quien dio vida a "Batman", en la cinta Batman contra Superman: El origen de la justicia; "No hay subproducto positivo de la vergüenza. Es solo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio", añadió Ben Affleck.

El actor ha ingresado a clínicas de rehabilitación en tres ocasiones; la primera a inicios de 2001 en la ciudad de Malibú, la segunda durante los primeros meses de 2018 y la tercera en agosto del mismo año.

En la última ocasión, el actor compartió en sus redes sociales: "Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia".