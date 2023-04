Belinda revela mensajes privados con Babo de Cartel de Santa

This browser does not support the video element.

La cantante Belinda ha concedido una entrevista a la revista Glamour España en la que ha compartido algunos de los secretos de su perfil de Instagram, entre ellos sus mensajes directos con Babo, líder de Cártel de Santa.

Durante la entrevista, la artista también ha mostrado algunas de sus publicaciones más destacadas y expresó su felicidad por su carrera musical y por su participación en la segunda temporada de la serie de Netflix, 'Bienvenidos al Edén', en la que interpreta a África.

Entre los detalles que reveló de sus publicaciones en Instagram, está el de una foto en la que posa con una serpiente.

'Dios mío lo que sentí con esta serpiente, nunca me han dado miedo los animales, he estado con leones, con jaguares, con tigres con delfines, con tiburones, pero esta serpiente me daba un miedo cuando me pasaba por aquí, se movía se enroscaba en el cuello (...) pero me quería ver guapa en la foto así que me aguanté', recordó la intérprete de ''.