Belinda opina sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal

Por primera vez Belinda respondió a los medios de comunicación sobre el embarazo de su expareja Christian Nodal y su actual novia Cazzu.

Fue al terminar su presentación en la Feria de San Marcos 2023 cuando la intérprete de “Bella traición” comentó sobre el tema asegurando que el primer bebé que esperan Nodal y Cazzu es “una bendición”.

Sin embargo, la cantante se mostró molesta por la pregunta y aclaró que no volverá a tocar el tema.

“Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo creo que yo no tengo porqué hablar de nadie”, agregó molesta la intérprete de “Amor a primera vista”.