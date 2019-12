Belinda confiesa que besará a una mujer por primera vez

Espectáculos - 11/12/2019 09:10 a.m.

Notimex

A pesar de que el intérprete Lupillo Rivera confirmó que sostuvo un romance con la cantante Belinda, ésta se niega a hablar sobre la situación, argumentando que no hay nada que decir.

La intérprete comentó a la prensa que ella no tiene nada que hablar respecto al tema, y sólo le deseó lo mejor a sus compañeros de La voz, Yahir y Lupillo Rivera.

En esta misma emisión, Rivera presumió el tatuaje que se había hecho en un brazo con la imagen de la cantante, a lo que siguió la confirmación, días después, de una relación sentimental.

"Yo no tengo nada que decir al respecto, ni de los tatuajes", dijo la cantante, quien en broma, comentó, que su compañero Yahir también se hizo uno con su cara pero que éste será mostrado una vez que se estrene el musical 'Hoy no me puedo levantar', que ambos protagonizan.

A pesar de que fueron múltiples los cuestionamientos sobre el supuesto romance, la también actriz prefirió hacer caso omiso y reír de esto, pues una y otra vez reiteró que no tiene nada que hablar.

"Lo que quieran saber de mi pueden preguntarlo, pero saben que hay cosas para las que no tengo palabras o respuestas", añadió la intérprete de Boba niña nice.

Por lo que aprovechó, la ocasión para comentar que planea una propuesta musical para el próximo año, pues en las últimas fechas ha seguido el ritmo de la industria y sólo ha lanzado sencillo por sencillo.

Confesó que como parte de la puesta en escena 'No me puedo levantar', se dará un beso por primera vez con una mujer frente al público y dijo que con esto expande su carrera como actriz y cantante.