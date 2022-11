Belinda calienta las redes sociales con sexy body negro

El body negro que Belinda utilizó durante su presentación en Monterrey en 2000s Pop Tour elevó el pulso de los asistentes y de los internautas

Por: Luz Camacho

Noviembre 07, 2022, 10:23

Belinda cautivó a sus seguidores el fin de semana durante su presentación en Monterrey en el 2000s Pop Tour no solo con sus canciones emblemáticas como 'Bella traición','Lo siento' y 'Boba niña nice', 'No eres para mí', 'Sin despertar', 'Afortunadamente no eres tú', sino también porque derrochó sensualidad.



La cantante, quien fue la artista invitada en la popular gira, sorprendió a los asistentes apareciendo en el escenario desde las alturas tocando la batería con un atuendo que robó el suspiro de muchos, pues lució una figura espectacular.



Los asistentes al show no dudaron en fotografiar y grabar con sus celulares a la llamada 'princesa del pop', quien lució un sexy body color negro al estilo de Kim Kardashian, que acompañó con un saco brillante con estampado de las marcas de lujo Gucci y Balenciaga.





Su outfit estuvo acompañado de unas botas negras de plataforma, lentes de armazón blanco con aplicaciones brillantes, la intérprete llevó el cabello suelto con unas suaves ondas.







A través de las redes sociales del '2000s Pop Tour' compartieron imágenes de Belinda reencontrándose con la también cantante Paty Cantú, con quien se había dicho mantenía enemistad; en el material publicado se puede ver a las artistas saludándose, abrazándose y platicando unos segundos.



La única queja de los asistentes hacia la presentación de Beli fue que les hubiera gustado escucharla cantar junto a alguno de sus colegas del '2000s Pop Tour', como Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu o Nikki Clan.



Belinda se volverá a presentar en los 2000s Pop Tour el 17 de noviembre en la Ciudad de México.