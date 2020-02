Bárbara de Regil lleva a su público a vivir una experiencia fitness

Notimex -

La actriz Bárbara del Regil, lo vuelve hacer, al congregar a cerca de 300 personas para que vivirán a su lado una experiencia fitness, con su clase Cardio Motivacional en la que que fomentó el espíritu de la autoestima y el deporte.

Conocido por su faceta como actriz de la serie Rosario Tijeras, de Regil llegó a un centro de convenciones capitalino para dar su clase de cardio, donde ya la esperaban sus seguidores, que en su mayoría eran mujeres.

De buen humor, la actriz previo a la clase se reunió con algunas de sus admiradoras que no solo pudieron sacarse fotos con ella, sino también compartir algunos comentarios, así como muestras de cariño y algunos obsequios.

Por su parte, la protagonista de la cinta Loca por el trabajo, expresó a Notimex, que esta rutina de ejercicios no sólo le ha dado su torneado cuerpo, sino que la ha permito ser feliz y tener una actitud positiva.

"Cuando haces ejerció sientes que haz hecho algo por ti, así que comes mejor y tienes otra actitud, lo cual me gusta compartir, porque tengo seguidoras muy chicas", explicó.

También lamentó que México sea un país con un alto índice de obesidad, ya que considera que no es problema de cómo te veas, sino de salud, "por ello yo fomento que coman saludable y no dietas".

A pesar de que se ha convertido en un figura a seguir, la actriz aseguró que ella solo es una mujer que gusta de compartir su rutina de ejercicios, por lo que tampoco ha buscado el sumarse a campañas de salud, "yo estoy involucrada con fundaciones para diversas causa, pero en el tema de salud creo qué hay que asesorarse por expertos".

"En cuestiones de alimentación no me meto porque no soy nutrióloga, por ello, solo recomiendo que coman saludable", expresó la actriz, quien estuvo acompañada por su hija, quien también hizo la serie de rutinas con el público.

"Me da gusto que estas clases también sirvan para compartir momentos entre madres e hijas", apuntó Bárbara quien esta próxima a estrenar las cintas Rebelión de los godínez y Mexzombies, en el mes de febrero.