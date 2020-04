Banda MS acepta reto de Julio Preciado ante pandemia de Covid-19

Donarán despensas a los músicos necesitados de Sinaloa

Sinaloa.- La Banda MS aceptó el reto que en días pasados lanzara Julio Preciado, en el sentido de donar despensas para los músicos de a pie de Mazatlán, Sinaloa, porque la cuarentena por el COVID-19, su situación económica se ha visto afectada fuertemente al no haber turismo, ni lugares donde ejercer su profesión.

"Por supuesto si no nos nominan, nos nominamos nosotros solos. Vamos a ayudar, nos vamos a meter a la fuerza para cooperar, tenemos compañeros iwipa, qué son los muchachos que andan en la playa, que andan buscándole en la calle", comentó Osvaldo Silvas a Notimex.

Aseguraron que entienden la situación de estos músicos porque ellos así empezaron. "En su momento así estaba Banda MS y pues vamos a apoyarlos porque son colegas, porque muchos son amigos de nosotros y tenemos que unirnos a la lucha y y poner nuestro granito de arena", ahondó Silvas.

Los integrantes de la banda saben que el secreto del éxito es "no marearse en el ladrillo", pese a los éxitos que han tenido.

"Sabemos que el éxito de Banda MS no ha sido consecuencia de una sola persona, ha sido un conjunto, de unión, la sinergía y bueno tener claro que sí bien somos una pieza importante, también podemos ser reemplazables y si no estás estable y no estás bien cimentado, fácilmente te puedes caer, eso nos mantiene estables y espero que así sigamos", comentó Alan Ramírez.

Finalmente, Osvaldo Silvas mando un mensaje a todos sus seguidores: "Por favor cuídense muchísimo, esto va a pasar pronto, lávense las manos, usen cubrebocas, hagan caso a la gente de seguridad, no salgan si no tiene nada que hacerlo y que Dios nos bendiga", concluyó Alan Ramírez.