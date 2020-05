Bad Bunny causa furor entre sus fanáticos con transmisión en vivo

El cantante puertorriqueño Bad Bunny causó gran furor en las redes sociales, esto debido a que realizó una transmisión en vivo junto a su novia, Gabriela Berlingeri

EFE -

El trapero puertorriqueño Bad Bunny arrasó este fin de semana en Instagram al ofrecer un directo en medio de la cuarentena, el que fue visto en algunos momentos por más de 300.000 personas y en el que expuso sus canciones favoritas y otras que nunca publicará.

Ya ha avisado, entre tanto, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, que no volverá a hacer un directo de este tipo hasta el año 2021.

Usando un cucharón de cocina de madera simulando un micrófono y bebiendo tragos, el artista hizo un recorrido de sus temas favoritos, entre ellos, "Qué malo", que se incluyó en su pasado disco "#YHLQMDLG", y que colaboró el reguetonero puertorriqueño Ñengo Flow.

Ante ello, Bad Bunny agradeció a su colega "porque apoyó mi carrera desde el principio, y eso para mí es súper especial".

"Agradecido siempre con el 'Real G', sabe que lo respeto y lo quiero mucho. Participar en dos temas de mi álbum, eso es súper especial. No se podía escapar de esos temas porque estaban muy cabrones", resaltó Bad Bunny de Ñengo Flow.

"Gracias por ser de corazón siempre y representar la realidad. ser real dentro de este juego, que es cosa seria", enfatizó Bad Bunny de Ñengo Flow.

Bad Bunny también incluyó a Ñengo Flow en "#YHLQMDLG" (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) en el tema "Safaera", en el cual colaboraron el dúo de Jowell y Randy.

BAD BUNNY "PERREA" CON SU NOVIA

Y durante la interpretación de "Safaera" en la transmisión, Bad Bunny aprovechó la ocasión para "perrear" con su pareja, Gabriela Berlingeri.

Bad Bunny dijo además que el tema "P FKN R", en el que colaboraron también Arcángel y Kendo Kaponi, fue el último que se grabó del disco "YHLQMDLG".

El "mini concierto" de Benito Martínez, nombre verdadero de Bad Bunny, que duró más de tres horas, platicó un poco con sus miles de seguidores que se conectaron desde todas partes del mundo, mayormente de Puerto Rico y Latinoamérica.

Nadie:

Nadie:

Absolutamente nadie:



Bad bunny con sus propia cancion Safaera ???? pic.twitter.com/t1oZHDynU3 — yaraa (@queenyaraaaa) May 3, 2020

ARTISTAS SE CONECTAN AL DIRECTO

Y entre los miles de seguidores que se conectaron al directo, estuvieron varios artistas, entre ellos, Ñengo Flow, Arcángel, Kendo Kaponi y el pelotero puertorriqueño Javier Báez.

Para darle más emoción a su interacción, el artista celebró por adelantado la llegada de un nuevo año ante algunos sucesos que han marcado a Puerto Rico, primero por los terremotos ocurridos a principio de año y luego la pandemia del COVID-19, y muy efusivo gritó "2021 te esperamos, 2021 ven pronto".

MIRAAA @sanbenito TÚ TIENES QUE SACAR ESTO SI O SI ???? pic.twitter.com/qIFa58ferb — ???? (@mfy_1) May 3, 2020

BAD BUNNY LAMENTA RECHAZO DE COLABORACIÓN

Durante la presentación, Bad Bunny confesó que en un momento de su carrera grabaría un tema con un artista, que no mencionó su nombre, pero cuando llegaron a un acuerdo, rechazó hacerlo.

"A mí me daba tristeza. A mí sin cojones me daba grabar con esa persona. Yo respeto su música y me sé sus himnos y los canto, pero nunca fui fanático de esa persona. Lo llevo diciendo toda la noche que cuando yo digo que un tema es con alguien es con esa persona y con nadie más", abundó.

Todos estamos de acuerdo con bad Bunny. pic.twitter.com/ksB6lcdMzx — Emily (@EmilySA66938884) May 3, 2020

BAD BUNNY REFLEXIONA SOBRE LA PANDEMIA

El músico puertorriqueño también reflexionó sobre la situación actual que vive el mundo.

"Esto (la pandemia) pronto pasará y nos podremos reunir para irnos de fiesta, abrazarnos y poder bailar los nuevos temas que estoy realizando". indicó.

Bad Bunny también aprovechó oportunidad para agradecer a sus seguidores por el apoyo y bromear sobre el fin del mundo.

"Yo quería darles las gracias antes que se acabe el mundo. Me daría mucha tristeza si eso pasara. Yo quisiera cantar estos temas en una tarima para todos", afirmó.

"Yo sabía que todo esto pasaría, por eso es por lo que uso mascarilla desde hace dos meses", agregó entre risas el cantante de 26 años.