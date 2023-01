Bad Bunny avienta celular de fan al mar y lanza advertencia

This browser does not support the video element.

Bad Bunny se convirtió en tendencia tras causar polémica por la actitud que tuvo hacia el acercamiento de una fan a la que le arrebató su celular y lo lanzó al mar.



Los hechos se registraron la noche del 1 de enero de 2023 en La Marina, Casa de Campo, República Dominicana



A través de redes sociales se hizo viral el video que muestra al 'Conejo malo' caminando por una calle rodeado de fanáticos que intentan llamar su atención.



Otra chica, sin embargo, se acerca al intérprete de 'Me porto bonito' y trata de tomar una 'selfie' mientras camina junto a él.Aunque en un inicio está sonriendo, Benito Antonio, nombre real del artista, intempestivamente le arrebata el celular a la fan y lo arroja al mar mientras sigue caminando. Al darse cuenta de lo que había sucedido, la joven no supo cómo reaccionar y se queda sin palabras.Tras las criticas, el artista usó su cuenta de Twitter para justificar la reacción que tuvo hacia la fanática.

reguetonero

ha sumado más de 7 mil comentarios, en la mayoría de ellos los usuarios reprueban el modo en que expresó su molestia.

La publicación del

'Te quiero Benito y sé que la gente es imprudente, pero eso no justifica lo que hiciste', 'Pero esa no era la manera de hacer las cosas, Benito', 'Man, pudiste hacer las cosas diferente y con el respeto que estas exigiendo. Amo tu música, pero hay que aceptar que ese arranque no fue adecuado', 'Una falta de respeto no justifica ser agresivo bro. U can do better. Ella actuó muy mal pero tú no fuiste mejor que ella', dijeron los internautas.