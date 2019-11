'Atentaron contra la salud de José José': Dulce

Notimex -

Hubo quien atentó en contra de la salud de José José, aseguró la cantante Dulce sin abundar en detalles aunque sí dijo, fueron personas cercanas al artista fallecido hace tres meses.

"Supe de un tipo de envenenamiento, no sé si intencional o no, porque a veces nos automedicamos o nos automedican. No quiero hablar mal de nadie, pero sé historias que no puedo decir. Hay gente que atentó contra la salud de José José durante mucho tiempo", sostuvo la intérprete luego de anunciar el espectáculo GranDiosas en el que participa.

Prefirió no revelar los nombres de los involucrados porque dice no es su historia. "Si fuera mi historia, yo se las platico. Pero es un caso de agresión contra él. Laurita (Núñez, su exrepresentante), se las sabe, porque ella las vivió".

La cantante, quien se jacta de haber sido amiga del llamado "Príncipe de la Canción" durante muchos años, precisó que las agresiones fueron "hacia su salud, su vida, su físico, su existencia".

Recordó que, en alguna ocasión, le llamó Laura Núñez muy asustada para platicarle lo que había sucedido. "Cuando me lo contó me quedé perpleja. Le dije: ´Ay Laurita, hay que cuidar mucho a Pepe´".

Lo que Núñez le respondió es que por fortuna ya estaban lejos de esa situación. Sin embargo, ahora que ha trascendido en medios informativos que José José pudo haber sido envenenado, Dulce se comunicó con ella.

"Le pregunté: ´¿Laurita, vas a decir eso que me contaste? Me dijo que no, que está muy fuerte. La verdad es que eso va a relucir, pero no soy quien lo tiene que decir, tengo que respetar. El día en que ella quiera hablar, hasta se escribirá un libro de eso".

Las declaraciones de Dulce ocurren tras salir a la luz pública un audio en el que José Joel y Marysol discuten con su hermana Sara Sosa cuando le solicitan hablar con el director del hospital donde había fallecido José José, pues querían evitar que se llevaran el cuerpo a la morgue antes de que ellos lo vieran.