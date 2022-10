Así salvó Jake Gyllenhaal la última trilogía de 'Halloween'

Jamie Lee Curtis en entrevista contó cómo el actor Jake Gyllenhaal fue clave para la última trilogía de 'Halloween'

Por: Luz Camacho

octubre, 10, 2022 16:19

El estreno en cines de "Halloween: La Noche Final", el 13 de octubre, marcará el final de la franquicia de terror más aclamada de la historia, pero lo que muchos no saben es que esto no hubiera sido posible de no ser por Jake Gyllenhaal, y eso que el actor no participa en ninguna de las películas de la última trilogía.

Cabe mencionar que Jamie es muy amiga de la familia de Gyllenhaal, y a lo largo de los años ella ha tratado de aconsejarle y guiarle en un mundo tan complicado como lo es Hollywood, pero en esta ocasión las partes parecen haberse invertido.

Algunas secuelas de Halloween no estuvieron a la altura de la obra original del director John Carpenter, por lo que aunque se había estado trabajando en una secuela hipotética durante varios años, parecía que nadie quería hacerla.

En entrevista con la revista SFX, Jamie Lee Curtis, quien da vida a Laurie Strode, revela que fue el actor Jake Gyllenhaal quien la impulsó para regresar a la saga de "Halloween" de la mano de David Gordon Green.

El director ya había demostrado sus cualidades con la película romántica "All the Real Girls" (2003) y la comedia "Una loca aventura medieval" (2011), pero tenía un concepto para una película de "Halloween" que quería compartir. Y como explica Lee Curtis, Gyllenhaal fue quien facilitó la conversación.

Gracias "Halloween" tengo una vida creativa: Jamie Lee Curtis

Tras revelar que Jake Gyllenhaal fue parte fundamental para que ella trabajara en la nueva trilogía de "Halloween", la actriz expresó que la saga de terror es lo mejor que le ha pasado, pues le ha abierto muchas puertas.

Aparentemente, "Halloween: La Noche Final" pone fin a la saga, con Laurie Strode enfrentándose por última vez contra la encarnación del mal, Michael Myers, donde sólo uno de ellos sobrevivirá, sin embargo, las franquicias "slasher" son como son y no sería la primera vez que Myers resucitara.

