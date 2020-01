Así responde Danna Paola a insultos de alumnos de La Academia

"Yo no vine a ser tu amiga": Danna Paola destrozó a un Académico. Aquí te decimos el motivo

Redacción Web -

Este domingo se vivió uno de los conciertos más fuertes de La Academia, debido a la respuesta de Danna Paola hacia el académico Gibrán que la llamó c*lera.

"Yo no vengo a se tu amiga aquí. No has avanzado y no has hecho nada, hay mucha gente afuera que puede ocupar tu lugar", le dijo Danna.

"Yo estoy en esta silla (como juez) no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie", agregó la cantante.

Esto, en respuesta a un vídeo en donde los académicos Gibrán y la yucateca Francely, mantenían una conversación en la que el joven insultó a Danna Paola, llamandola "c*ulera" por las críticas que le hizo el domingo pasado al finalizar su presentación.

Gibrán, por su parte, le ofreció una disculpa y dijo que no recuerda haberla ofendido.

"Quisiera ver el video, porque yo no recuerdo haber dicho esa palabra", señaló el participarte.