Así rechaza Fidel Rueda a fan que iba a besarlo en concierto

En el video se ve al cantante bastante molesto, luego de que fan trató de besarlo

Por: Luz Camacho

junio, 20, 2022 16:37

Comentarios

Fidel Rueda, interprete de música regional mexicana, está en medio de la polémica, luego de que se hiciera viral un video donde se ve la forma en que rechazó a una fan que intentó besarlo durante un concierto.

En las imágenes, al principio se ve a Fidel abrazando a la joven mientras ella lo besa en la mejilla sin problema.

Sin embargo, cuando ella trata de besarlo en los labios, el cantante se molesta y la empuja para alejarla.

Inmediatamente, Fidel Rueda recupera la compostura y continúa su presentación como si nada hubiera pasado.

Hasta el momento, el intérprete de "Lo Mejor de Mis Mañanas" o la fan se ha manifestado al respecto.

Por otra parte, las opiniones de los internautas se mostraron divididas sobre la forma en que reaccionó el cantante, pues algunos se mostraron a favor de que él se diera a respetar y no dejara que la fan cruzara los límites sin su consentimiento, no obstante, hay otro grupo de personas criticó la actitud de Rueda, ya que consideran que aunque no quería un beso en la boca, tampoco era como para aventar a la fan con violencia.