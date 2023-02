Así reaccionó RM de BTS al descubrir que enseñó 'chupetón'

El líder de BTS, Kim Namjoon, también conocido como RM, se conectó este jueves a Weverse para realizar una transmisión en vivo, pero sus fans notaron que el rapero traía una marca en su cuello y comenzaron a especular que era un chupetón.

Antes de percatarse de que había mostrado accidentalmente la sospechosa marca, el cantante dijo que tenía ganas de decir hola dado que todos los miembros de BTS habían realizado 'lives' últimamente para saludar a ARMY, nombre por el que se le conoce a los fanáticos del famoso grupo de K-pop.

También habló sobre la gira que dará Min Yoongi en solitario y reconocía el desafío al que se enfrentará su compañero al recordar que el concierto que él ofreció en el Rolling Hall de Seúl fue difícil.

Sobre la interacción que ha tenido con los otros miembros de BTS en las últimas fechas dijo que los ve de vez en cuando por la empresa.

Al ser cuestionado por las fotos que borró en Instagram, Nam respondió que solo quería editarlo.

Señaló que se iría a grabar y que su próxima transmisión en vivo sería desde su casa.

Pero antes de irse se percató que el ojo de águila de ARMY descubrió la marca que traía en el cuello e intentó ocultarlo y al no tener éxito decidió responder.

Ante esto, las fans de BTS hicieron tendencia el nombre del cantante y la palabra 'CrossFit' al compartir con divertidos memes sus reacciones a ver la forma en que su ídolo intentó ocultarlo y a la explicación que dio.

guys incase yall wondering about the bruise on his neck, its not a h!ckey! he said it was a crossfit bruise! yall can search it up on google and dont twist his words!! pic.twitter.com/HKWbjqMfu7