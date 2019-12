Así reacciona Thalia ante felicitación de Mottola a Mariah

Por: Redacción Web

A 25 años del lanzamiento del icónico tema "All I Want for Christmas Is You", la canción volvió a posicionarse en el número por lo que Mariah Carey decidió celebrar con un videoclip en vísperas de Navidad.

La grabación llegó rápidamente al millón de visitas a pocas horas de su estreno.

Asimismo, fue Tommy Mottola quien felicitó a su exesposa por su logro y aprovechó para contar una divertida anécdota en un post que compartió.

"¡Felicidades de parte de Santa! ¡Y después de 25 años All I Want for Christmas is You está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! (HOHOHO). En serio... ¡es la mejor noticia! ¡Estoy feliz y emocionado por ti! ¡Lo hicimos!", escribió el empresario.

Pero hay alguien que tampoco se pudo quedar atrás y se trata de Thalia, la actual esposa de Tommy, quien también comentó en la misma publicación de su marido con una serie de emojis aplaudiendo.