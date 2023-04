Así fueron los últimas horas de Andrés García antes de morir

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, reveló en entrevista en exclusiva para el programa ‘Ventaneando’ que el último deseo del actor mexicano era ser cremado y esparcir sus cenizas en la playa de Acapulco.

La señora Portillo explicó cómo fueron los últimos momentos en vida de Andrés García, quien falleció el martes pasado a los 81 años de edad.

“El lunes (pasado) yo le escribí a mi hermana para que por favor me trajera un sacerdote; me lo trajo, le dieron la extremaunción; cuando el sacerdote le untó los Santos Óleos y el agua bendita fue algo increíble porque Andrés (García) se calmó”, dijo Margarita Portillo, esposa de Andrés García.

El hijo de Margarita Portillo, Andrés López Portillo, tuvo la oportunidad de despedirse de quien durante muchos años fue su padre.

“Afortunadamente sí tuve la oportunidad de despedirme de él, mi mamá me lo pasó por teléfono cuando me avisó que estaba grave, me lo pasó por teléfono, estaba él consciente, me escuchó, me quiso decir unas palabras.