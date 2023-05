Así fue el encuentro entre Santa Fe Klan y Vin Diesel

This browser does not support the video element.

Santa Fe Klan tendrá la oportunidad de llegar a la pantalla grande gracias a su participación en 'Rápidos y Furiosos X'.

Recientemente, Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero, compartió con sus seguidores que fue invitado a formar parte de la banda sonora de la nueva entrega protagonizada por Vin Diesel.

A través de su cuenta de Instagram, Santa Fe Klan documentó el momento en que conoció al famoso actor de Hollywood.

La instantánea causó revuelo entre los fanáticos, quienes se mostraron orgullosos de la participación de Santa Fe Klan en la popular saga.

Por otra parte, otros internautas atacaron al guanajuatense, a quien lo acusaron de abandonar a su familia, pues desde que inició su polémico noviazgo con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, ha dejado de mencionar al bebé que tuvo con la influencer Maya Nazor, Luka.

'La familia es primero y Santa Fe Klan abandonó a la suya', mencionó un usuario haciendo referencia a lo que siempre ha defendido la película 'Rápidos y Furiosos'.

'¡Vin Diesel, aléjate de ahí! La familia es primero y este compa abandono a la suya', expresó otro.

El encuentro entre el rapero mexicano y el actor estadounidense se dio este lunes durante la premiere de 'Rápidos y Furiosos X' que se llevó a cabo en la plaza Toreo Parque Central, en la Estado de México.

Además de Vin Diesel y Michelle Rodríguez, protagonistas de la saga, el rapero originario de Guanajuato fue uno de los invitados especiales que llamó la atención.

Cabe recordar que hace casi un mes, Quezada Jasso manifestó que se sintió utilizado porque Marvel le prometió incluir una de sus canciones en la película 'Black Panther: Wakanda Forever', pero al final no se utilizó.

“La neta me saqué de onda porque me dijeron: ‘vamos a hacer una rola para la película y todo’, yo bien emocionado el día de la presentación y todo, pero no salió la rola en la película. Siento que me usaron, fui y la canté en la presentación, pero en la película, en el cine y no sale”, expresó en el podcast de Franco Escamilla.