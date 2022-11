Asegura Yahir que no volverá a la faceta de conductor

Yahir estará como parte del elenco estelar del 2000's Pop Tour que se presentará en la Arena Monterrey la noche de este viernes

Por: Italia Herrera

Noviembre 04, 2022, 11:41

El cantante mexicano Yahir llegó ayer por la noche para el 2000's Pop Tour y expresó su emoción al participar de nueva cuenta junto a Belinda.

“Emocionado por la invitada que tenemos, por Belinda que viene también a hacer esta participación especial. No voy a participar ahorita con ella cantando, sí me hubiera gustado mucho a lo mejor que hubiéramos hehco Alucinado que ya versionamos alguna una vez.



El oriundo de Hermosillo platicó para el lente de INFO7 que no volvería a conducir un programa en vivo.



“No, no, tal vez grabado, en vivo no, en vivo es muy, muy difícil, se necesita mucha, mucha tabla, mucha experiencia para ser un gran conductor en vivo y más en un programa así dominical, prime time y todo, se necesita mucha experiencia, siendo honesto yo pensé que iba a ser más fácil, no lo fue, entonces a la mejor ya con un programa grabado con más relajación, más tranquilo y adaptándonos y con un poco más de experiencia también en el terreno, podría ser, yo creo que sí”, comentó.



El día de hoy Yahir será parte del elenco de 2000's Pop Tour que se presentará en la Arena Monterrey.