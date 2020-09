Tras 38 años de casado, Arturo Peniche se separa de su esposa

El actor de telenovelas Arturo Peniche confesó que tiene un mes y medio deaparado de su esposa, Gaby Ortiz

21/09/2020 | Luz Camacho

MÉXICO.- Arturo Peniche reveló que el matrimonio de 38 años que tenía con Gaby Ortiz llegó a su fin.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, para su programa en YouTube, Casa de Mara, el actor mexicano explicó que la la pandemia por el Covid-19 impactó en su entorno familiar, terminando por fracturar la relación con su esposa, con quien estaba casado desde 1982.

"Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. [...] Estuve muy angustiado durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio", dice.

El actor de 58 años contó que su esposa le recriminó su ausencia durante este periodo de confinamiento (él de encontraba grabando lejos de su casa).

Cuenta que él no podría acercarse a la ciudad para no contagiarse, lo que provocó que su esposa de molestar, pero asegura que estuvo al pendiente de lo que pasaba con sus familiares.

"Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y feria", dijo el actor.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor como yo, pocas palabras... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, siento no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir amando como la amo muchísimo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", contó con la voz entrecortada.

"Duele a madres, esa es el la verdad, duele a madres pero como soy un hombre de palabra yo ya tome la determinación de no more, bye", recalcó.

Mencionó que no se divorciará nunca y que siempre serán marido y mujer: "yo no quiero fracasos en mi vida, a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar".