Arrestan al actor James Cromwell durante protesta de PETA

Notimex -

El actor estadounidense James Oliver Cromwell fue arrestado este jueves, bajo el cargo de conducta desordenada, mientras protestaba en la Universidad de Texas A&M, que utiliza perros para experimentos.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor de 79 años, fue detenido por manifestarse durante una reunión de regentes de la casa de estudios, así lo informó el departamento de seguridad y policía de la Universidad Texas A&M.

Cromwell, conocido por su participación en la cinta Babe, el puerquito valiente, es un activista que defiende los derechos de los animales. El delito del que se le acusa es menor.

La asociación Personas por el Trato Ético de los Animales (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA), emitió una declaración de Cromwell, en la que afirma que la Universidad de Texas A&M "continúa atormentando a los golden retrievers y otros perros, a pesar de que, durante décadas, estos experimentos no han llevado a una cura para los humanos con distrofia muscular".

Y agrega: "Es hora de dejar salir a los perros, y mis amigos de PETA y yo queremos que sean liberados y enviados a buenos hogares donde puedan vivir el resto de sus vidas en paz".

El comunicado oficial de PETA afirma que Cromwell es parte de una larga lista de celebridades, incluidos Sir Paul McCartney, Richard Linklater, Bill Maher, Lily Tomlin, Ryan Tannehill, Casey Affleck y Nikki Sixx, que se han manifestado en contra del laboratorio de perros de esa universidad.

"No podemos esperar a que TAMU cierre definitivamente su laboratorio de perros, abusivo, mortal e inútil", dice la asociación.