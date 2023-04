Arranca producción de la serie de 'Harry Potter'

La autora de los libros, J.K Rowling, será la productora ejecutiva de esta serie que pretende contar en una versión totalmente nueva, pero fiel a la historia

Por: EFE

Abril 13, 2023, 12:14

El conglomerado mediático y de entretenimiento Warner Bros Discovery confirmó que está trabajando en la creación de una serie de televisión basada en los libros de 'Harry Potter' que se estrenará en su nueva plataforma, Max.

La autora de los libros, J.K Rowling, será la productora ejecutiva de esta serie que pretende contar en una versión totalmente nueva, pero fiel a la historia original, las aventuras del joven mago y sus amigos.

'Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed perdurables por el mundo de los magos', dijo en un comunicado Casey Bloys, presidente de HBO y Max Content, quien añadió que la serie 'profundizará en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años'.

El anuncio de la serie se conoce en la misma jornada en la que se ha informado de la fusión de las plataformas de entretenimiento de Warner Bros Discovery (HBO Max y Discovery+) en una nueva llamada 'Max', en donde se transmitirá el programa una vez esté listo.





La serie basará cada temporada en un libro de Rowling, y se prevé que tenga una década de duración: 'será producida con el mismo arte épico, amor y cuidado por el que es conocida esta franquicia mundial', ahonda el comunicado.

Además contará con un nuevo reparto, reemplazando así a los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes dieron vida a los icónicos personajes principales en 2001 que marcaron generaciones enteras.

'El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy deseando formar parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que sólo ofrece una serie de televisión de larga duración', declaró por su parte J.K Rowling.

Además de 'Harry Potter', la empresa también anunció que se encuentran trabajando en otros proyectos ligados a dos famosas sagas como 'The Knight of the seven kingdoms: The Hedge Knight' o la precuela de 'Game of Thrones', con George R.R. Martin como productor.