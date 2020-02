Aracely Arámbula ignora comentarios sobre Luis Miguel

Por: Redacción Web

Aracely Árambula declaró que no quiere ser cuestionada sobre su ex pareja Luis Miguel.

La relación de Luis Miguel y Aracely Árambula fue una de las más polémicas en el mundo del espectáculo.

Duraron cuatro años y concibieron a dos varones: Miguel y Daniel.

La actriz tuvo un encuentro con medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Árambula habló sobre la gira de su obra "¿Por qué los hombres aman a las cabr***s?"

Posteriomente algunos reporteros comenzaron a preguntarle sobre el noviazgo de Luis Miguel con Mollie Gould en el metro de Madrid.

"Yo voy a hablar de mi gira, de mi carrera porque me ha costado mucho formar mi carrera, como para que me estén preguntando de otra persona", fueron algunas palabras de la actriz y cantante.

Anteriormente, Aracely habló sobre la relación de El Sol de México y sus hijos:

"El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos"