Aquí el tráiler de 'House of the Dragon', precuela de 'GOT'

La precuela de 'Game of Thrones' comienza a calentar motores y también lanza sus nuevos posters

Por: Noé González

mayo, 05, 2022 15:56

Los fans de "Game of Thrones" (Juego de Tronos) no quedaron tan complacidos con el final de la octava temporada, sin embargo, la llegada del tráiler de "House of the Dragon" (La Casa del Dragón) podría significar una redención completa para la exitosa serie basada en los libros de George R. Martin.

El avance que dura poco más de un minuto y medio muestra varios de los personajes que muestran la serie, entre ellos el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) y su heredera, la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy).

Además del clip la serie también publicó una serie de posters con los personajes principales de la serie y descripciones cortas de los lugares que ocuparán en la trama.

Basada en el libro ´Fuego y Sangre´ de George R.R Martin la serie está ambientada 300 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones", y cuenta la historia de la casa Targaryen.

El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans, confirmó HBO Max.

(Con información de elhorizonte.mx)