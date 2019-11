"Aquí están tus malditas enchiladas": Jennifer Aniston

Espectáculos - 29/11/2019 11:53 a.m.

Por: Redacción





Jennifer Aniston a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen en cual presume que ella sola preparó enchiladas.

La actriz de ´Friends´ presumió que hizo unas enchiladas, las cuales eran especiales para el conductor de televisión Jimmy Kimmel.

Hace casi un año el presentador en entrevista con Aniston le recomendó a la actriz que para el Día de Acción de Gracias del 2019 cocinará algo diferente.

Esto surgió debido a que llegaron a la conclusión de que la mayoría de las personas cocinan lo mismo, por lo que prácticamente comen "recalentado".

Así que, Jennifer optó por hacer una comida mexicana y lo compartió en Instagram acompañado de la frase: "Here are your f*%king Friendsgiving enchiladas."

Jimmy por su parte le agrado la situación diciendo que finalmente alguien lo escuchaba.